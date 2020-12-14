Сенатор Святенко: гражданские штабы соцзащиты помогают столичным госпиталям в лечении COVID-19

Они отвечают за бесперебойное функционирование медучреждения

Гражданские штабы соцзащиты помогают столичным госпиталям в лечении коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник рассказала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Она побывала в резервном госпитале по лечению больных ковидом ГКБ имени Юдина.

По словам сенатора, их благородный труд на благо жителей трудно переоценить – они отвечают за бесперебойное функционирование госпиталя, в частности, за заказ пищи для пациентов и медиков, а также прием посылок и взаимодействие с подрядчиками.

Инна Святенко выразила благодарность врачам за самоотверженный труд и чуткое отношение к пациентам, передает АГН "Москва".

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