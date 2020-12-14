ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Расчленившего аспирантку историка Соколова могут приговорить к 15 годам колонии

16:00
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Именно на таком решении суда настаивает прокуратура

В прокуратуре считают, что историка Олега Соколова следует приговорить к 15 годам лишения свободы за жестокое убийство аспирантки Анастасии Ещенко.
Историк Соколов рассказал о любовнике убитой аспирантки

Гособвинитель счел мужчину виновным не только в убийстве девушки, но также в незаконном хранении оружия (ч.1 ст.222 УК РФ). Сторона обвинения призвала суд назначить Соколову "15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима без штрафа и ограничения свободы", передает РИА Новости.

Согласно версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 в своей петербургской квартире историк Олег Соколов застрелил 24-летнюю аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Мужчина поскользнулся и упал в реку Мойку, откуда его вытащил случайный прохожий. В рюкзаке 63-летнего профессора обнаружили пакет с частями тела девушки. В квартире, где Соколов проживал с Ещенко, также были найдены фрагменты женского тела.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Олег Соколов в суде
Олег Соколов в суде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.