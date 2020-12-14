Расчленившего аспирантку историка Соколова могут приговорить к 15 годам колонии

Именно на таком решении суда настаивает прокуратура

В прокуратуре считают, что историка Олега Соколова следует приговорить к 15 годам лишения свободы за жестокое убийство аспирантки Анастасии Ещенко.

Гособвинитель счел мужчину виновным не только в убийстве девушки, но также в незаконном хранении оружия (ч.1 ст.222 УК РФ). Сторона обвинения призвала суд назначить Соколову "15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима без штрафа и ограничения свободы", передает РИА Новости.

Согласно версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 в своей петербургской квартире историк Олег Соколов застрелил 24-летнюю аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Мужчина поскользнулся и упал в реку Мойку, откуда его вытащил случайный прохожий. В рюкзаке 63-летнего профессора обнаружили пакет с частями тела девушки. В квартире, где Соколов проживал с Ещенко, также были найдены фрагменты женского тела.

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