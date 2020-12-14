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Названы самые опасные новогодние блюда

16:09
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Больше всего рискуют пожилые люди и дети

Диетологи назвали самые опасные блюда из числа тех, которые россияне традиционно подают на новогодний стол. Первое место заняли салаты с майонезом.
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"Ведь как это обычно бывает: сели отмечать праздник за несколько часов до боя курантов, погуляли, вернулись, выпили шампанское, опять погуляли, опять вернулись. А салат все это время киснет на блюде", — пояснила диетолог Елена Соломатина. Эксперт подчеркнула, что даже без заправки это блюдо есть на следующий день опасно.

По словам Соломатиной, лучшая среда для размножения микробов - теплая и влажная. Именно такие условия и создаются в салатах с майонезом. Врач советует готовить ингредиенты для этого блюда заранее, а нарезать и смешивать прямо перед употреблением. Продлить срок хранения можно с помощью заправки в виде лимонного сока или уксуса. Заправленный салат нужно съедать сразу.

По словам диетолога, самые тяжелые отравления вызывают рыба и морепродукты, яйца, мясо и колбаса. Опаснее всего отравление для детей и пожилых. У ребенка может развиться серьезное обезвоживание – вплоть до судорог и летального исхода.  У пожилых обостряются сердечно-сосудистые заболевания, сказала Соломатина изданию "Вечерняя Москва".

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