Путин поручил увеличить объем высокотехнологичной медпомощи в рамках ОМС

Срок выполнения - 15 марта 2021 года

Объем оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в рамках системы обязательного медицинского страхования должен быть увеличен в 2021-2023 годах. Об этом сказано в перечне поручений президента России Владимира Путина правительству по вопросам совершенствования системы ОМС.

"Правительству Российской Федерации… обеспечить: увеличение в период с 2021 по 2023 годы, по сравнению с 2020 годом, объемов оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой федеральными медицинскими организациями больным со сложными и тяжелыми случаями заболеваний", - сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля. Поручение должно быть выполнено до 15 марта 2021 года.

Кроме того, правительству поручено обеспечить ежегодное увеличение размера субвенций, направляемых в период с 2021 по 2023 годы из бюджета федерального фонда ОМС территориальным фондам.

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