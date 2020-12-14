ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поручил увеличить объем высокотехнологичной медпомощи в рамках ОМС

16:30
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Срок выполнения - 15 марта 2021 года

Объем оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в рамках системы обязательного медицинского страхования должен быть увеличен в 2021-2023 годах. Об этом сказано в перечне поручений президента России Владимира Путина правительству по вопросам совершенствования системы ОМС.
Цены на сахар и масло заморозят после слов Путина о дороговизне продуктов

"Правительству Российской Федерации… обеспечить: увеличение в период с 2021 по 2023 годы, по сравнению с 2020 годом, объемов оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой федеральными медицинскими организациями больным со сложными и тяжелыми случаями заболеваний", - сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля. Поручение должно быть выполнено до 15 марта 2021 года.

Кроме того, правительству поручено обеспечить ежегодное увеличение размера субвенций, направляемых в период с 2021 по 2023 годы из бюджета федерального фонда ОМС территориальным фондам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Врач просматривает изображение после исследования в кабинете эндоскопии
Врач просматривает изображение после исследования в кабинете эндоскопии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.