Собянин наградил лауреатов премии "Крылья аиста"

Мэр поблагодарил всех, кто помогает облегчать жизнь сирот

В Москве в понедельник чествуют лауреатов премии "Крылья аиста". Высокая награда в столице присуждается за особый вклад в решение проблемы устройства сирот и детей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах.

Почётного звания "Лучшая семья" в этом году удостоены Валентина и Виктор Титовы, Светлана Зачесова и Константин Леочко, а также Игорь Бари. В категории "Лучшая организация года" отмечен труд коллективов благотворительного фонда "Дом с маяком", центра содействия семейному воспитанию "Петровский парк", школы приёмных родителей центра содействия семейному воспитанию "Наш дом", а также отдела социальной защиты населения района Преображенское, сообщает "ТВ Центр".

"Персоной года" стала Анна Котельникова - исполнительный директор, соучредитель, руководитель благотворительного фонда "Дорога жизни". Награды вручил мэр Сергей Собянин и поблагодарил всех, кто помогает облегчать жизнь сирот.

"Самое лучшее, когда дети воспитываются в семье, я высказываю слова глубокой благодарности приемным семьям, которые воспитывают в Москве тысячи и тысячи детей. Не просто содержат их, а именно воспитывают, обеспечивая их образование, воспитание, уход за ними и самое главное - семейную доброту и душевность", - отметил Собянин.

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