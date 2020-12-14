В Петербурге набирает обороты масштабная вакцинация от коронавируса

Пока по-прежнему нужно соблюдать рекомендуемые меры

Масштабная вакцинация от коронавируса проходит уже в нескольких регионах. Более тысячи доз отечественного препарата "Спутник V" поступили сегодня в Вологодскую область. Большую партию вакцины получили и на военной базе в Санкт-Петербурге.

Достав и предварительно разморозив препарат, медсестра делает пациенту инъекцию первого компонента "Спутник V". Через 21 день процедуру проведут снова, введя вторую часть вакцины от коронавируса.

Побочных эффектов нет. Антитела к вирусу формируются, сводя риск заражения к минимуму. Это сейчас крайне важно. Особенно для тех, кто ежедневно подвергает себя такой опасности. Это, прежде всего, медики, социальные работники и учителя. Вакцину от ковида они получают в числе первых.

Вакцинация от COVID-19 стартовала и в Магадане. В ближайшее время там планируют начать прививать уже работников транспорта, ЖКХ, общепита и силовых структур. Идёт по графику процесс в Курской и Орловской областях, куда тоже поступили первые партии препарата от центра имени Гамалеи.

В Петербурге прививочная кампания против ковида набирает обороты. И в гражданском, и в военном секторе. Летчики и офицеры ПВО, несущие боевое дежурство, уже получают вакцину. Всего же в городе на Неве планируют привить несколько тысяч кадровых военных.

А в Москве список тех, кто может сделать прививку от коронавируса, уже расширили. Вакцинация начинается для сотрудников МФЦ, работников культуры, сферы услуг и торговли. Это добровольно и бесплатно, напоминают власти. Запись на прививку для этих групп граждан уже открыта.

"Люди, работающие в этих сферах, постоянно контактируют с другими горожанами. Поэтому они могут пройти вакцинацию в числе первых. Кроме них, на прививку всё ещё могут записаться сотрудники сферы образования, медицины и социальные службы", - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По мере поступления препарата список категорий будет постепенно расширяться. И, в конечном счете, вакцина станет доступна для всех жителей России. Ну а пока нужно по-прежнему соблюдать рекомендуемые меры. Носить в общественных местах маски и перчатки. А если почувствовали недомогание, необходимо вызвать врача. Сделать это можно позвонив в специальный колл-центр. Такие сейчас работают по всей стране.

И вызовов таких по-прежнему очень много. Поэтому в большинстве регионов приходится сохранять ограничительные меры. Например, на Чукотке до 20 января под запретом развлекательные и спортивные мероприятия. В последние дни там увеличилось количество заболевших. А вот в Бурятии с сегодняшнего дня возобновляют плановую госпитализацию. А через неделю здесь планируют вновь открыть театры. Растёт и количество тех, кто победил ковид. В списках вылечившихся за сегодня более 18 тысяч человек. А за все время пандемии эта цифра уже превысила два миллиона 100 тысяч.

Александр Панюшкин, Елена Макарова, "ТВ Центр".

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