ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жители Земли увидят "солнечную корону" во время полного затмения

18:04
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

В общей сложности солнечное затмение продлится чуть более двух часов

Около получаса назад началось полное солнечное затмение. К сожалению, на территории нашей страны наблюдать это природное явление не получится. Но шанс насладиться им у нас с вами всё же есть: прямую трансляцию ведёт Московский планетарий.

Больше всего повезло жителям Чили и Аргентины. Некоторые фазы видны и в других странах Южной Америки, а также Полинезии, Антарктиде и Африке. Кульминация ожидается после семи часов вечера по московскому времени. В этот момент можно будет увидеть огненное кольцо вокруг Луны, которая полностью закроет солнце. Такая корона продержится вокруг спутника Земли около двух минут.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Люди наблюдают за затмением Солнца
Люди наблюдают за затмением Солнца
Солнечное затмение
Солнечное затмение
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.