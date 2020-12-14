Жители Земли увидят "солнечную корону" во время полного затмения

В общей сложности солнечное затмение продлится чуть более двух часов

Около получаса назад началось полное солнечное затмение. К сожалению, на территории нашей страны наблюдать это природное явление не получится. Но шанс насладиться им у нас с вами всё же есть: прямую трансляцию ведёт Московский планетарий.

Больше всего повезло жителям Чили и Аргентины. Некоторые фазы видны и в других странах Южной Америки, а также Полинезии, Антарктиде и Африке. Кульминация ожидается после семи часов вечера по московскому времени. В этот момент можно будет увидеть огненное кольцо вокруг Луны, которая полностью закроет солнце. Такая корона продержится вокруг спутника Земли около двух минут.

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