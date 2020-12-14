Гинцбург заявил о полной безопасности вакцины "Спутник V" для здоровья

Эффективность против тяжелых случаев COVID-19 - 100%

Российская вакцина "Спутник V" полностью безопасна для здоровья и обладает высокой эффективностью. Это доказали пострегистрационные испытания препарата, сообщил диреатор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Результаты, которые вакцина "Спутник V" демонстрирует на протяжении фазы III клинических исследований, позволяют с уверенностью утверждать, что она обладает высокой эффективностью и полной безопасностью для здоровья", - цитирует Гинцбурга в своем релизе Российский фонд прямых инвестиций.

Ранее сообщалось, что, по данным анализа заключительного этапа третьей фазы испытаний, вакцина "Спутник V" показала эффективность 91,4%. А против тяжелых случаев COVID-19 препарат эффективен на 100%. Гинцбург полагает, что в 2021 году вакцинацию пройдут большинство жителей России, в итоге масштабы пандемии существенно снизятся.

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