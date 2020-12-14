ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гинцбург заявил о полной безопасности вакцины "Спутник V" для здоровья

17:03
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Эффективность против тяжелых случаев COVID-19 - 100%

Российская вакцина "Спутник V" полностью безопасна для здоровья и обладает высокой эффективностью. Это доказали пострегистрационные испытания препарата, сообщил диреатор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Вакцина от COVID-19 поступила во все регионы России

"Результаты, которые вакцина "Спутник V" демонстрирует на протяжении фазы III клинических исследований, позволяют с уверенностью утверждать, что она обладает высокой эффективностью и полной безопасностью для здоровья", - цитирует Гинцбурга в своем релизе Российский фонд прямых инвестиций.

Ранее сообщалось, что, по данным анализа заключительного этапа третьей фазы испытаний, вакцина "Спутник V" показала эффективность 91,4%. А против тяжелых случаев COVID-19 препарат эффективен на 100%. Гинцбург полагает, что в 2021 году вакцинацию пройдут большинство жителей России, в итоге масштабы пандемии существенно снизятся.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.