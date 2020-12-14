Минздрав назвал условия окончательного прекращения пандемии COVID-19

Глава ведомства указал на необходимые шаги

Главное условие прекращения пандемии коронавируса в мире назвал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По словам главы Минздрава, это возможно только после масштабной вакцинации всего населения земли. И потому так важна роль международных организаций в обеспечении доступа к эффективным препаратам.

"Сегодня всем стало очевидно, что прекращение пандемии возможно только после массовой вакцинации населения всего мира. В этой связи обеспечение равного доступа жителей всех стран к эффективным и безопасным вакцинам, включая вакцину "Cпутник V", должно стать целью зарубежных регуляторных органов и международных организаций", - цитирует Мурашко в своем релизе Российский фонд прямых инвестиций.

Министр также отметил, что новые данные по эффективности вакцины Центра Гамалеи крайне обнадеживающие. Мурашко прокомментировал данные центра и РФПИ по третьей фазе испытаний препарата "Спутник V". Как сообщалось ранее, исследования показали, что эффективность препарата составила 91,4%, а против тяжелых случаев – 100%, передает ТАСС.

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