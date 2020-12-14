Подсчитана стоимость новогоднего застолья для россиян

На праздничный стол уйдет от 6 до 16% месячного заработка

Россиянам в этом году придется потратить на закупку продуктов для новогоднего стола 5729 рублей. И это без учета алкоголя. Среднюю стоимость праздничного застолья подсчитали федеральный сервис доставки продуктов СберМаркет и сервис для поиска работы "Работа.ру".

По данным исследования, около 6 тысяч рублей уйдет на традиционные для новогоднего стола в России продукты - овощные и мясные нарезки, салаты оливье, мимоза и селедка под шубой. В праздничное меню включили также бутерброды и тарталетки с сыром или икрой, горячие блюда из мяса и рыбы, десерты, мандарины и газированные напитки.

Как выяснилось, наиболее доступным новогодний стол будет для водителей, у которых средняя зарплата около 90 107 рублей, машинистов с доходом до 93 180 рублей, а также врачей, которые зарабатывают до 86 440 рублей в месяц. На классический новогодний стол они потратят около 6% своей зарплаты. А вот уборщикам, администраторам и пекарям на новогоднюю еду придется потратить до 16% заработка.

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