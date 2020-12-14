ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подсчитана стоимость новогоднего застолья для россиян

18:07
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

На праздничный стол уйдет от 6 до 16% месячного заработка

Россиянам в этом году придется потратить на закупку продуктов для новогоднего стола 5729 рублей. И это без учета алкоголя. Среднюю стоимость праздничного застолья подсчитали федеральный сервис доставки продуктов СберМаркет и сервис для поиска работы "Работа.ру".
Россияне стали реже покупать живые елки на Новый год

По данным исследования, около 6 тысяч рублей уйдет на традиционные для новогоднего стола в России продукты - овощные и мясные нарезки, салаты оливье, мимоза и селедка под шубой. В праздничное меню включили также бутерброды и тарталетки с сыром или икрой, горячие блюда из мяса и рыбы, десерты, мандарины и газированные напитки.

Как выяснилось, наиболее доступным новогодний стол будет для водителей, у которых средняя зарплата около 90 107 рублей, машинистов с доходом до 93 180 рублей, а также врачей, которые зарабатывают до 86 440 рублей в месяц. На классический новогодний стол они потратят около 6% своей зарплаты. А вот уборщикам, администраторам и пекарям на новогоднюю еду придется потратить до 16% заработка.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Новогоднее застолье
Новогоднее застолье
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.