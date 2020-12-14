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Выборщики в США приступили к голосованию за президента

18:42
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Эксперты ожидают перевес в пользу Байдена

Голосование коллегии выборщиков за президента и вице-президента началось в США. Старт был дан в 10:00 по североамериканскому восточному времени - в Москве было 18:00. Процедура может продлиться несколько часов.
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Выборщики голосуют каждый в столице своего штата. Всего в коллегии 538 членов. Эксперты и ведущие американские СМИ ожидают, что голосование окончится с перевесом в пользу Джо Байдена. Предполагают, что за демократа отдадут голоса 306 членов коллегии, а за действующего президента, республиканца Дональда Трампа – 232.

Сам же Дональд Трамп отказывается признавать поражение и делает заявления о широкомасштабных фальсификациях на выборах. Его адвокаты Трампа продолжают подавать иски о признании результатов голосования 3 ноября недействительными.

По конституции США, результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Конгрессом. Совместное заседание Сената и Палаты представителей, на котором пройдет подсчет голосов выборщиков, состоится 6 января 2021 года, передает "Интерфакс".

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