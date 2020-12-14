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Россиян призвали отказаться от опасной привычки

19:02
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Возможен летальный исход

Россиян предупредили об опасности распространенной привычки выдавливать прыщи. Последствия могут быть самыми серьезными – вплоть до летального исхода, пояснил врач и телеведущий Александр Мясников.
Россиянам напомнили об опасности приема антибиотиков при COVID-19

"Поймите, 30% людей являются носителями золотистого стафилококка, и он до поры спит", —сказал врач в эфире телеканала "Россия 1".

В пример Мясников привел композитора Александра Скрябина. По словам врача, Скрябин в возрасте 43 лет выдавил прыщик на верхней губе. В итоге у него развился сепсис, и через неделю композитор скончался.

В наше время, отметил Мясников, ситуация еще серьезнее - из-за того, что многие злоупотребляют антибиотиками. Привычка организма к этим препаратам вырабатывает у опасных микробов резистентность к ним. Если вдруг разовьется сепсис, лекарства могут не подействовать – и пациент рискует умереть.

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