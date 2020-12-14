Путин оценил работу волонтеров во время пандемии

Президент принял участие в онлайн-форуме "Единой России"

Волонтеры "Единой России" в понедельник собрались на одной большой онлайн конференции. Обменивались опытом. Решали, как в условиях пандемии коронавируса сделать помощь медикам и гражданам более эффективной. И тут одного энтузиазма добровольцев недостаточно. Ведь решение некоторых вопросов требует законодательного оформления. Например, предоставление льгот для технического персонала больниц и дополнительные страховые меры защиты здоровья педагогов. Со своими инициативами волонтеры обратились к президенту. Он тоже подключился к конференции.

К онлайн-форуму волонтеров, организованному "Единой Россией", Владимир Путин подключается заранее - еще до своего выступления, чтобы просто послушать людей. Особо отмечает рассказ Андрея Гимбатова - первого зампреда Волгоградской гордумы, который в выходные на личном авто возит врачей к больным.

"Я внимательно слушал то, что сейчас Андрей говорил. Было очень приятно. И самые последние его слова, мне кажется, самые важные. Когда люди делают добро, они получают удовольствие от этого. В этом в значительной степени и есть смысл жизни вообще. Когда помогаешь близким тебе людям и даже тем людям, которых ты, может быть, и не знаешь, но которые нуждаются в твоей поддержке, получаешь от этого удовлетворение", - отметил Путин.

Президент подчеркивает: работа волонтеров особенно востребована во время пандемии. Тысячи добровольцев, среди которых и члены партии, доставляют лекарства, продукты питания. Жертвуют средства на закупку компьютеров для школьников, помогают пожилым, больным людям, одиноким - всем, кому сегодня сложно.

"То, что "Единая Россия" включилась самым активным образом в преодоление тех трудностей, с которыми столкнулась страна в период борьбы с коронавирусной инфекции - уже чрезвычайно важная вещь. То, что звучит здесь - что сейчас прорабатывается - я слышу то, что делается, - чрезвычайно важно для поддержания престижа ведущей политической силы страны. На этой партии всегда лежит особая ответственность за результаты работы государства. Это большая нагрузка. Но подтверждать ее знаете надо чем - искренним стремлением сделать лучше - и для страны в целом и для конкретного человека. И когда это находит преломление в интересах конкретного человека, то люди действительно верят в искренность политической силы", - заявил Путин.

Кроме того, говорит Путин, для "Единой России" это еще и возможность обратить внимание на тех, кто проявляет себя с лучшей стороны. Председатель партии Дмитрий Медведев согласен.

"Ребята на всех уровнях, на всех местах эту проверку на прочность выдерживают, они действительно очень большие молодцы. Но, естественно, всякая работа требует и определённой коррекции. Как вы справедливо сказали, это действительно возможность проверить, кто чего стоит, кто реально работает, а кто хочет отсидеться", - заявил Медведев.

В Чувашии не отсиживаются. Ежедневно доставляют не меньше 130 пакетов с бесплатными лекарствами - тем, кто лечится от коронавируса на дому. Чтобы упростить процесс, прибегли к IT технологиям. Уникальный опыт, который можно распространить на всю страну.

"При доставке волонтер делает фото пакета с лекарствами, и вместе с геометкой и уведомлением о доставке эти данные в автоматическом режиме передаются на сервер", - рассказал глава IT компании в Чувашии Владимир Лидерман.

Дело важное, уверен Владимир Путин. Дополнительные средства из бюджета на препараты для того и были направлены в регионы, чтобы люди могли лечиться дома и не занимать койки в клиниках, предназначенные для тяжелых больных. Только злоупотреблять этим не следует.

"Надо внимательно смотреть за тем, чтобы те, кто действительно нуждаются в госпитализации - чтобы они помещались в стационары и проходили там лечение. Чтобы не было такого, когда под видом возможности получения бесплатных лекарств на дому было отказано тем, кто действительно нуждается в госпитализации", - указал Путин.

На связи - Хабаровский край. Секретарь регионального отделения партии Максим Иванов тоже говорит о доставке лекарств. Только из аптек, при покупке онлайн. Услуга крайне востребована, особенно сейчас, во время пандемии, но не везде работает.

Максим Иванов: Там строгие правила: медицинская сеть, аптека должна иметь больше десяти аптечных точек. Но те аптеки, которые у нас есть в районах и в городках, очень часто даже одна аптека на весь район, и такое разрешение она получить просто-напросто не может.

Путин: определенные требования - они были сформулированы не для того, чтобы создать сложности для добропорядочных поставщиков, тем более, для граждан, они были введены для того, чтобы не было случаев фальсификации , чтобы не распространяли под видом лекарственных препаратов какие-то бросовые вещи, которые ничего не стоят, чтобы не обманывали людей. Наверное, имея в виду, что во многих регионах есть своя специфика, имея в виду огромность территории, можно подумать над так называемой либерализацией этих требований. Только не в ущерб интересам граждан и потребителей.

В Алтайском крае озабочены здоровьем учителей. Всех, кто преподает очно, а таких сейчас большинство, стараются обеспечить медицинской страховкой.

Путин дает понять: ни одно предложение, если оно здравое и полезное, не останется без внимания. В частности, поддерживает идею продлить беззаявительный порядок получения льгот на услуги ЖКХ. Это поможет в условиях пандемии сохранить здоровье людей, в первую очередь, пожилых.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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