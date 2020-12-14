Собянин наградил москвичей за вклад в семейное устройство детей-сирот

Число детей-сирот, переданных в семьи, увеличилось почти в полтора раза

В Москве в понедельник чествовали лауреатов премии "Крылья аиста". Она присуждается в столице уже седьмой год подряд усыновителям, а также организациям, которые помогают обрести семью детям, оставшимся без попечения родителей. В торжественной церемонии принял участие Сергей Собянин. Мэр вручил награды победителям и поблагодарил всех номинантов за достижения в их благородном деле.

13 пар коньков и роликов, 13 велосипедов, 13 мест за большим обеденным столом. В доме у Светланы Зачесовой и Константина Леочко нелюбимое многими число 13 кратно самым ярким моментам счастливого семейного досуга. Из 11 ребятишек родных у многодетных мамы и папы - все 11, хоть и 10 из них приемные.

"14 лет назад я по телевизору увидела репортаж о том, что женщина взяла в семью девочку, через некоторое время ещё двоих детишек. Была показана эта семья в быту: как они едят, как они играют, общаются. И как-то нас всё это зацепило, у нас на тот момент был свой ребенок 4-летний", - рассказала Светлана Зачесова.

И вот уже Светлана и Константин - герои нового сюжета про собственную большую семью с её шумным и самобытным укладом. По расписанию: учеба, дежурства по кухне и уборка комнат. Играть, отдыхать и путешествовать стараются все вместе.

"Мы составляли список, кто что хочет летом. И по этому списку шли и старались всё выполнить", - говорит Константин Леочко.

Многие из ребят, которые растут в семье Светланы и Константина, на момент усыновления были уже в подростковом возрасте. Именно таких детей потенциальные приёмные родители зачастую обходят вниманием, считая их трудными. Мама со стажем уверяет: это огромное заблуждение.

"Когда им 12-13-14 - это помощники. Это не столько, можно сказать, дети, сколько друзья! Они всё понимают, они стараются помогать", - рассказала Светлана Зачесова.

Став примером для многих приёмных родителей, семья Светланы Зачесовой и Константина Леочко была отмечена в числе трех лауреатов в основной номинации московской премии "Крылья аиста". Вот уже седьмой год эту почетную награду торжественно вручают семьям и организациям, которые помогают обрести дом детям, оставшимся без попечения. В этом году церемонию награждения провели с ограниченным числом гостей в Белом зале столичной мэрии.

"Очень важно, чтобы мы эту работу не забывали, несмотря ни на какие сложности и проблемы. Несмотря на пандемию, несмотря на коронавирус - всё равно это важная и нужная работа, которой нужно заниматься постоянно, уделяя внимание нашим детям-сиротам, к сожалению, которых у нас немалое количество. И "Крылья Аиста" - это самая добрая работа, работа, посвященная нашим детям, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Это их надежда. Эта ваша любовь", - отметил Собянин.

Приёмных родителей, победивших в номинации "Лучшая семья года", также наградили денежной премией в размере 1 миллион рублей. И это лишь малая часть из комплекса выплат приёмным и патронатным семьям. Вот уже несколько лет в Москве реализуется пилотный проект по имущественной поддержке опекунов, принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста, а также детей с ограниченными возможностями. За это время количество детских домов в Москве сократилось более чем в двое, почти на столько же больше осиротевших ребятишек приняли на воспитание в столичные семьи.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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