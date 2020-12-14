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Собянин наградил москвичей за вклад в семейное устройство детей-сирот

22:18
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Число детей-сирот, переданных в семьи, увеличилось почти в полтора раза

В Москве в понедельник чествовали лауреатов премии "Крылья аиста". Она присуждается в столице уже седьмой год подряд усыновителям, а также организациям, которые помогают обрести семью детям, оставшимся без попечения родителей. В торжественной церемонии принял участие Сергей Собянин. Мэр вручил награды победителям и поблагодарил всех номинантов за достижения в их благородном деле.

13 пар коньков и роликов, 13 велосипедов, 13 мест за большим обеденным столом. В доме у Светланы Зачесовой и Константина Леочко нелюбимое многими число 13 кратно самым ярким моментам счастливого семейного досуга. Из 11 ребятишек родных у многодетных мамы и папы - все 11, хоть и 10 из них приемные. 

"14 лет назад я по телевизору увидела репортаж о том, что женщина взяла в семью девочку, через некоторое время ещё двоих детишек. Была показана эта семья в быту: как они едят, как они играют, общаются. И как-то нас всё это зацепило, у нас на тот момент был свой ребенок 4-летний", - рассказала Светлана Зачесова.

И вот уже Светлана и Константин - герои нового сюжета про собственную большую семью с её шумным и самобытным укладом. По расписанию: учеба, дежурства по кухне и уборка комнат. Играть, отдыхать и путешествовать стараются все вместе.

"Мы составляли список, кто что хочет летом. И по этому списку шли и старались всё выполнить", - говорит Константин Леочко.

Многие из ребят, которые растут в семье Светланы и Константина, на момент усыновления были уже в подростковом возрасте. Именно таких детей  потенциальные приёмные родители зачастую обходят вниманием, считая их трудными. Мама со стажем уверяет: это огромное заблуждение.

"Когда им 12-13-14 - это помощники. Это не столько, можно сказать, дети, сколько друзья! Они всё понимают, они стараются помогать", - рассказала Светлана Зачесова.

Став примером для многих приёмных родителей, семья Светланы Зачесовой и Константина Леочко была отмечена в числе трех лауреатов в основной номинации московской премии "Крылья аиста". Вот уже седьмой год эту почетную награду торжественно вручают семьям и организациям, которые помогают обрести дом детям, оставшимся без попечения. В этом году церемонию награждения провели с ограниченным числом гостей в Белом зале столичной мэрии.

"Очень важно, чтобы мы эту работу не забывали, несмотря ни на какие сложности и проблемы. Несмотря на пандемию, несмотря на коронавирус - всё равно это важная и нужная работа, которой нужно заниматься постоянно, уделяя внимание нашим детям-сиротам, к сожалению, которых у нас немалое количество. И "Крылья Аиста" - это самая добрая работа, работа, посвященная нашим детям, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Это их надежда. Эта ваша любовь", - отметил Собянин.

Приёмных родителей, победивших в номинации "Лучшая семья года", также наградили денежной премией в размере 1 миллион рублей. И это лишь малая часть из комплекса выплат приёмным и патронатным семьям. Вот уже несколько лет в Москве реализуется пилотный проект по имущественной поддержке опекунов, принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста, а также детей с ограниченными возможностями. За это время количество детских домов в Москве сократилось более чем в двое, почти на столько же больше осиротевших ребятишек приняли на воспитание в столичные семьи.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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Сергей Собянин во время поздравления лауреатов премии "Крылья аиста"
Сергей Собянин во время поздравления лауреатов премии "Крылья аиста"
Сергей Собянин во время поздравления лауреатов премии "Крылья аиста"
Сергей Собянин во время поздравления лауреатов премии "Крылья аиста"
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