Расчленивший аспирантку историк Соколов разрыдался в суде

В понедельник прошли прения сторон

В понедельник в Санкт-Петербургском городском суде прошли прения сторон по резонансному делу Олега Соколова. Историк, бывший доцент СПбГУ обвиняется в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко. Прокурор запросил для него 15 лет колонии строгого режима. Сам Соколов на этом заседании и уже не в первый раз признал свою вину и заявил о раскаянии. Однако теперь он настаивает, что убийство совершил в состоянии полного умопомрачения.

Историк Олег Соколов то спокойно сидел на скамье подсудимых, то резко вскакивал и расхаживал туда-обратно. Благо, места за стеклом было достаточно. В первой части судебного заседания сегодня сначала изучили последние материалы уголовного дела. Перед началом прений сторон судья спросила подсудимого, признаёт ли тот себя виновным. Соколов, как обычно, ответил очень импульсивно.

"Я признаю, что я это сделал. Я полностью раскаиваюсь. Я страдаю каждый день об этом. Но я это мог сделать только в состоянии полного умопомрачения, которое было связано с дикими, чудовищными оскорблениями моих детей", - заявил Соколов.

Согласно материалам дела, и это озвучил государственный обвинитель, Соколов сначала выстрелил из обреза охотничьего ружья в лицо своей сожительнице Анастасии Ещенко. Потом душил её, сломав гортань. Ещенко всё равно подавала признаки жизни, и тогда он ещё три раза выстрелил ей в голову. Тело расчленил. Туловище выкинул в реку Мойку. Туда же упал и сам. Его достали спасатели. В сумке историка нашли отрезанные кисти, а дома, при обыске, голову убитой девушки. Сторона обвинения уверяла судью - Олег Соколов тщательно готовился к преступлению. Повод для ссоры был другим – надуманным, чтобы Ещенко не ходила в гости. В момент убийства все страсти и вовсе улеглись. А потом один из лучших знатоков наполеоновской Франции в мире как ни в чём не бывало занимался личными делами. Вызвал бригаду, чтобы отремонтировать газовую колонку. Позвонил в посольство Франции. Съездил в магазин за новым матрасом. Старый был в крови. Подготовился к приёму гостей.

Гособвинители считают, что, говоря о состоянии умопомрачения, Соколов пытается уйти от сурового наказания. С его стороны были слова и о самообороне: якобы Ещенко бросалась на него с ножом. А тело расчленил и выбросил в реку - так это для того, чтобы сразу не попасться и успеть попрощаться с родными и сдаться. Или покончить жизнь самоубийством. А на самом деле, всё это хладнокровный расчёт, уверяет сторона обвинения и требует историка Олега Соколова признать виновным в убийстве и хранении оружия.

Адвокаты подсудимого были намного многословней, чем прокуроры. Перечисляли доводы обвинения, которые судом не должны быть приняты. Рассуждали о личности подсудимого и его роли в мировой науке, о резонансе дела и формировании общественного мнения вокруг личности Соколова, что свидетели давали в суде ложные показания и, самое главное, что восемь лет - это максимальное наказание, которое заслужил их подзащитный.

И вот последнее слово. Соколов то кричал, то его голос дрожал от слёз. Следующий этап судебных заседаний - приговор. 25 декабря.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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