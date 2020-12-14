Стали известны детали дела против сына Байдена

Все может быть намного серьезней, чем предполагалось раньше

В понедельник в США идёт голосование выборщиков за следующего американского президента. Оно утверждает волю избирателей по итогам всенародных выборов 3 ноября. Победит кандидат, который получит более 270 голосов. Предварительно некоторые местные СМИ подсчитали, что со значительным перевесом лидирует демократ Джо Байден. Многие мировые политики поспешили поздравить его с победой. Однако действующий глава государства Дональд Трамп отказался признавать своё поражение.

Небольшие изменения в процедуру голосования выборщиков внес только коронавирус. Многие теперь участвуют в ней онлайн. В остальном - все по традиции. 538 представителей 50 штатов и отдельно Вашингтона решают окончательную судьбу президентской гонки в США, передает "ТВ Центр".

Теоретически сюрпризов ждать можно. В истории США были случаи, когда выборщики голосовали не так, как избиратели. Например, в 2016-м так поступили пять демократов и два республиканца. Впрочем, никогда еще такое "самоуправство" не меняло результат избирательной кампании. Вот и Дональд Трамп, хоть и отказывается официально признавать поражение, по-прежнему заваливая Твиттер разгневанными сообщениями, на деле выглядит куда более спокойным. Если не сказать смирившимся.

"Никто не сдается. Мы продолжаем бороться. Остается еще огромное количество судебных исков. На самом деле, мы выиграли Пенсильванию, Джорджию, Висконсин. Когда участки были закрыты, победителем был я. Все букмекерские агентства мира это зафиксировали. А потом начали приходить почтовые бюллетени. Десятки тысяч бюллетеней, нелегально вброшенных бюллетеней", - отметил Трамп.

Действующий президент США, разумеется, понимает. Шансы на успех в этой битве ничтожно малы. Верховный суд уже отклонил иск штата Техас о пересмотре выборов. Аналогичный итог, вероятно, ждет и другие дела. Тем более, после того, как будут официально подведены итоги голосования выборщиков.

Понимают это и в Республиканской партии. Часть которой дистанцировалась от попыток администрации Белого Дома отнять победу у демократов. В партии зреет раскол и политический кризис. Который вряд ли удастся уладить быстро.

Впрочем, не легче придется и демократам. Делу Хантера Байдена дали ход. И до окончания срока своих полномочий Трамп, вероятно, все-таки попытается назначить новому президенту своего "прокурора Мюллера". А это значит - постоянное внимание прессы к неудобным темам: сотрудничеству с Китаем и работе Байдена-младшего в украинской нефтяной компании Burisma. По последним данным, он не задекларировал как минимум 400 тысяч долларов дохода. И это, считает бывший заместитель директора ФБР, может быть не просто сокрытием налогов.

"Все это куда более серьезно, чем мы предполагали. Если речь идет об отмывании денег - и значит, неучтенных счетах, то все это повод для большого разбирательства", - заявил Крис Свекер.

В перспективе, если после довыборов обе палаты парламента окажутся в руках республиканцев, это может грозить Джо Байдену большими неприятностями. Вплоть до импичмента. И сам Трамп явно попытается сделать для этого все возможное. 6 января, когда на совместной сессии Конгресса будут утверждены результаты этого голосования, он собирается провести массовый митинг во Флориде. Где, вероятно, объявит о новой цели: баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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