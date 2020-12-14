Трамп обогнал Байдена по итогам голосования выборщиков в четырех штатах

Тем не менее, демократы уверены в победе своего кандидата

Коллегии выборщиков четырех американских штатов назвали победителя на выборах президента США. По итога первого часа работы действующий глава государства Дональд Трамп опережает своего оппонента Джо Байдена.

Завершилось голосование коллегии выборщиков штата Вермонт. Все три голоса здесь отданы за демократа Байдена. Так же поступили четверо выборщиков в штате Нью-Гэмпшир. А вот в Индиана и Теннеси, в каждом из которых по 11 выборщиков, отдали голоса за Трампа. Таким образом, у Байдена пока 7 голосов членов коллегии выборщиков, у Трампа – 22, сообщает сетевой ресурс 270towin.com.

При этом власти всех штатов и столицы уже утвердили результаты прошедших 3 ноября выборов. По их данным, Байден заручился поддержкой 306 из 538 выборщиков, так что именно он должен стать 46-м президентом страны. Трамп поражения не признает, он обратился в суды с требованием о пересчете голосов избирателей.

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