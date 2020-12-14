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Трамп обогнал Байдена по итогам голосования выборщиков в четырех штатах

19:37
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Тем не менее, демократы уверены в победе своего кандидата

Коллегии выборщиков четырех американских штатов назвали победителя на выборах президента США. По итога первого часа работы действующий глава государства Дональд Трамп опережает своего оппонента Джо Байдена.
Выборщики в США приступили к голосованию за президента

Завершилось голосование коллегии выборщиков штата Вермонт. Все три голоса здесь отданы за демократа Байдена. Так же поступили четверо выборщиков в штате Нью-Гэмпшир. А вот в Индиана и Теннеси, в каждом из которых по 11 выборщиков, отдали голоса за Трампа. Таким образом, у Байдена пока 7 голосов членов коллегии выборщиков, у Трампа – 22, сообщает сетевой ресурс 270towin.com.

При этом власти всех штатов и столицы уже утвердили результаты прошедших 3 ноября выборов. По их данным, Байден заручился поддержкой 306 из 538 выборщиков, так что именно он должен стать 46-м президентом страны. Трамп поражения не признает, он обратился в суды с требованием о пересчете голосов избирателей.

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