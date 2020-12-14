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Максимально жесткий карантин введен в Лондоне из-за COVID-19

19:53
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Число зараженных удваивается каждую неделю

Третий – очень высокий – уровень угрозы распространения коронавируса вводится в Лондоне и некоторых регионах юго-восточной Англии. С полуночи 16 декабря начнет действовать запрет на работу кафе, ресторанов, гостиниц и кинотеатров. Разрешена работа школ, спортзалов и магазинов.
Великобритания ужесточает режим ограничений из-за коронавируса

Глава Минздрава Мэтт Хэнкок предполагает, что рост числа заражений может быть связан с новым типом коронавируса, который на днях выявили британские ученые. Исследователи заявили, что эта разновидность распространяется особенно быстро.

"В течение последней недели мы наблюдали очень быстрый, экспоненциальный рост заболеваемости в Лондоне, Кенте, некоторых частях Эссекса и Хартфордшира. Мы не знаем, до какой степени это связано с новым вариантом вируса, но каковы бы ни были причины, нам необходимо принимать срочные и решительные меры", - заявил Хэнкок, выступая в британском парламенте.

Министр отметил, что до сих пор самый высокий рост заболеваемости наблюдался среди школьников. Теперь же число заражений растет во всех возрастных группах, количество зараженных в названных регионах удваивается каждые семь дней, передает ТАСС.

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