ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин выделил около 7 миллиардов на развитие сельского хозяйства

20:25
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Средства получат 34 региона

Российским регионам возместят часть расходов на развитие агропромышленного комплекса. Правительство выделило на эти цели 6,74 миллиарда рублей. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин назначил ответственных за ситуацию с ценами на продукты

"Регионам возместят часть расходов на развитие агропромышленного комплекса. Общий объем финансирования составит 6,74 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе кабмина.

В правительстве рассчитывают, что благодаря этому решению увеличится сельхозпроизводство. Сумма распределяется между 34 регионами, которые участвовали в отборе инвестиционных проектов. Всего планируется поддержать 102 проекта, по каждому из которых власти возместят от 10 до25% их фактической стоимости.

Как пояснили в кабмине, средства могут быть использованы на различные инициативы. В частности, предполагается создание и модернизация молочных комплексов, семеноводческих центров, хранилищ, овцеводческих ферм.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Уборка зерновых
Уборка зерновых
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.