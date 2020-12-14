Мишустин выделил около 7 миллиардов на развитие сельского хозяйства

Средства получат 34 региона

Российским регионам возместят часть расходов на развитие агропромышленного комплекса. Правительство выделило на эти цели 6,74 миллиарда рублей. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Регионам возместят часть расходов на развитие агропромышленного комплекса. Общий объем финансирования составит 6,74 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе кабмина.

В правительстве рассчитывают, что благодаря этому решению увеличится сельхозпроизводство. Сумма распределяется между 34 регионами, которые участвовали в отборе инвестиционных проектов. Всего планируется поддержать 102 проекта, по каждому из которых власти возместят от 10 до25% их фактической стоимости.

Как пояснили в кабмине, средства могут быть использованы на различные инициативы. В частности, предполагается создание и модернизация молочных комплексов, семеноводческих центров, хранилищ, овцеводческих ферм.

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