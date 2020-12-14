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В Турции запретили выходить на улицу в новогодние праздники

20:42
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

В стране введен круглосуточный комендатский час

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о введении в стране круглосуточного комендантского часа во время новогодних праздников. На улицу выходить запрещено с 21:00 31 декабря по 5:00 4 января, сообщает РИА Новости.

По последним данным, в мире количество заболевших коронавирусом уже превысило 72 миллиона человек. Жертвами инфекции стали свыше полутора миллионов.

Лидерство по-прежнему удерживают США. Там за последние сутки диагноз ковид поставили более 190 тысяч раз. А общее число умерших приблизилось к 300 тысячам. В понедельник в Соединенных Штатах Америки началась вакцинация.

В Европе наиболее высокие темпы распространения коронавируса зафиксированы в Германии. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер в своём обращении к нации объявил о введении самого жёсткого карантина за всю историю страны. Общенациональный локдаун продлится с 16 декабря по 10 января.

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