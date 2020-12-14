Турция снабдит Украину корветами и ударными беспилотниками

Киев подписал соглашения с турецкими компаниями

Сотрудничество Украины и Турции в оборонной сфере носит стратегический характер – к такому заключению пришли делегации двух стран после переговоров в Киеве. По их итогам было подписано соглашение о производстве турецкими компаниями корветов и беспилотников для украинской армии.

"Министр обороны Украины Андрей Таран подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производстве корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд Вооруженных сил Украины", - сообщили в украинском Минобороны. Турецкую делегацию возглавлял президент директората оборонной промышленности Исмаил Демир.

В военном ведомстве заявляют, что сотрудничество Киева с Анкарой поможет "усилить боевые возможности военно-морских сил Украины" и будет способствовать "повышению безопасности в Черноморско-Азовском регионе". Меморандум о военном сотрудничестве Украины и Турции был подписан в октябре, во время визита в Анкару украинского президента Владимира Зеленского.

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