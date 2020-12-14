ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Турция снабдит Украину корветами и ударными беспилотниками

21:04
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Киев подписал соглашения с турецкими компаниями

Сотрудничество Украины и Турции в оборонной сфере носит стратегический характер – к такому заключению пришли делегации двух стран после переговоров в Киеве. По их итогам было подписано соглашение о производстве турецкими компаниями корветов и беспилотников для украинской армии.
Украина разместит на юге страны ракетные комплексы "Нептун"

"Министр обороны Украины Андрей Таран подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производстве корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд Вооруженных сил Украины", - сообщили в украинском Минобороны. Турецкую делегацию возглавлял президент директората оборонной промышленности Исмаил Демир.

В военном ведомстве заявляют, что сотрудничество Киева с Анкарой поможет "усилить боевые возможности военно-морских сил Украины" и будет способствовать "повышению безопасности в Черноморско-Азовском регионе". Меморандум о военном сотрудничестве Украины и Турции был подписан в октябре, во время визита в Анкару украинского президента Владимира Зеленского.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Турецкий военный корабль
Турецкий военный корабль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.