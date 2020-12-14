Байден обогнал Трампа после голосования выборщиков в 19 штатах

Джорджия отдала демократу все 16 голосов

Голосование коллегии выборщиков завершилось в 19 из 50 американских штатов. Дональд Трамп, поначалу ушедший в отрыв от своего соперника, теперь проигрывает Джо Байдену более двух десятков голосов.

Демократ к этому времени набрал 97 из 270 необходимых голосов выборщиков, у республиканца 71 голос, сообщает газета The Washington Post.

Байдена поддержали выборщики Невады и Джорджии – штатов, где на выборах 3 ноября демократ лидировал с незначительным отрывом и был назначен пересчет голосов. Победа в Неваде принесла Байдену шесть голосов выборщиков, Джорджия отдала ему все 16 голосов.

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