Два мотоциклиста ограбили ювелирный магазин в Париже на 250 тысяч евро

Грабители скрылись на скутере

Добычей грабителей в ювелирном магазине в районе Триумфальной арки в Париже стали часы и драгоценности на 250 тысяч евро. Двое мужчин в мотоциклетных шлемах ворвались в бутик и распылили слезоточивый газ. Сотрудник магазина получил разряд электрошокера.

Преступники забрали с полок украшения и часы, затем разбили витрины и похитили выставленные на них драгоценности, сообщает телеканала BFM со ссылкой на источник в полиции. В жандармерии заявили, что место преступления грабители покинули на скутере.

Вооруженные налеты на магазины в Париже в этом году участились. С начала 2020-го зарегистрировано более 1 300 случаев ограблений - почти в 1,5 раза больше, чем в 2019-м.Нынешний случай стал вторым за последние несколько дней. 11 декабря грабители напали на бутик Moncler и унесли драгоценностей на 40 тысяч евро.

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