ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Два мотоциклиста ограбили ювелирный магазин в Париже на 250 тысяч евро

21:51
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Грабители скрылись на скутере

Добычей грабителей в ювелирном магазине в районе Триумфальной арки в Париже стали часы и драгоценности на 250 тысяч евро. Двое мужчин в мотоциклетных шлемах ворвались в бутик и распылили слезоточивый газ. Сотрудник магазина получил разряд электрошокера.
Грабители увели грузовик с гаджетами Apple на 7 миллионов долларов

Преступники забрали с полок украшения и часы, затем разбили витрины и похитили выставленные на них драгоценности, сообщает телеканала BFM со ссылкой на источник в полиции. В жандармерии заявили, что место преступления грабители покинули на скутере.

Вооруженные налеты на магазины в Париже в этом году участились. С начала 2020-го зарегистрировано более 1 300 случаев ограблений - почти в 1,5 раза больше, чем в 2019-м.Нынешний случай стал вторым за последние несколько дней. 11 декабря грабители напали на бутик Moncler и унесли драгоценностей на 40 тысяч евро.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция Франции на месте происшествия
Полиция Франции на месте происшествия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.