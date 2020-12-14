Число случаев COVID-19 в мире за сутки выросло более чем на 574 тысячи

Общее число превысило 71 миллион

Более 71 миллиона человек в мире заразились коронавирусом за время пандемии COVID-19. За последние сутки было зафиксировано свыше 574 тысяч новых случаев заболевания, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ учитывает только официально подтвержденные данные, предоставляемые государствами. В соответствии с опубликованной 14 декабря информацией, по состоянию на 20 часов по московскому времени, число заразившихся за сутки возросло на 574 969, достигнув 71 051 805 человек.

Умерли за последние 24 часа 8 726 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Всего за время пандемии скончались 1 608 068 человек.

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