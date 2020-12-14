ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число случаев COVID-19 в мире за сутки выросло более чем на 574 тысячи

22:09
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Общее число превысило 71 миллион

Более 71 миллиона человек в мире заразились коронавирусом за время пандемии COVID-19. За последние сутки было зафиксировано свыше 574 тысяч новых случаев заболевания, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
Трамп отказался делать прививку от коронавируса в числе первых

ВОЗ учитывает только официально подтвержденные данные, предоставляемые государствами. В соответствии с опубликованной 14 декабря информацией, по состоянию на 20 часов по московскому времени, число заразившихся за сутки возросло на 574 969, достигнув 71 051 805 человек.

Умерли за последние 24 часа 8 726 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Всего за время пандемии скончались 1 608 068 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.