ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров оценил введенные из-за С-400 санкции США против Турции

22:32
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Глава МИД назвал действия Вашингтона "принудительными мерами"

Американские санкции против Турции, введенные из-за приобретения Анкарой российских ракетных систем С-400, еще раз показывают пренебрежение международным правом со стороны Вашингтона. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявление Минфина США.
США расширили санкции против России

"Это, конечно же, очередное проявление аррогантного отношения к международному праву, проявление нелегитимных, односторонних принудительных мер, которыми Соединенные Штаты пользуются многие годы - уже десятилетия - налево и направо", - заявил российский министр.

Минфин США 14 декабря сообщил, что Вашингтон вводит санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя Исмаила Демира и еще трех граждан республики. Госсекретарь США Майкл Помпео позже объяснил, что ограничительные меры введены из-за приобретения  Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

Сергей Лавров, комментируя эти сообщения, подчеркнул: подобные действия вашингтонской администрации не добавляют авторитета Соединенным Штатам на международной арене, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"
Глава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров
ЗРС С-400 "Триумф"
ЗРС С-400 "Триумф"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.