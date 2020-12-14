Лавров оценил введенные из-за С-400 санкции США против Турции

Глава МИД назвал действия Вашингтона "принудительными мерами"

Американские санкции против Турции, введенные из-за приобретения Анкарой российских ракетных систем С-400, еще раз показывают пренебрежение международным правом со стороны Вашингтона. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявление Минфина США.

"Это, конечно же, очередное проявление аррогантного отношения к международному праву, проявление нелегитимных, односторонних принудительных мер, которыми Соединенные Штаты пользуются многие годы - уже десятилетия - налево и направо", - заявил российский министр.

Минфин США 14 декабря сообщил, что Вашингтон вводит санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя Исмаила Демира и еще трех граждан республики. Госсекретарь США Майкл Помпео позже объяснил, что ограничительные меры введены из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

Сергей Лавров, комментируя эти сообщения, подчеркнул: подобные действия вашингтонской администрации не добавляют авторитета Соединенным Штатам на международной арене, передает ТАСС.

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