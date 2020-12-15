"Трампизм останется": что ждет США с приходом Джо Байдена

Ранее коллегия выборщиков утвердила победу Джо Байдена на выборах

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили политическую ситуацию в США. Может ли произойти чудо, благодаря которому Дональд Трамп сохранит место в Белом доме? Почему поведение республиканцев напоминает спектакль? Сколько в США и в мире трампистов? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответила политолог, советник международного информагентства "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова.

"Трамп набрал 74 миллиона голосов, но не все эти люди выступают за Трампа. Часть из них голосовала за Республиканскую партию. Часть – против Джо Байдена. У Трампа остается 30-33% своего электората – радикальных трампистов. Трампизм останется. В Конгресс прошли крайне правые республиканцы, которые верят в теории заговора. То есть и Конгресс уже будет диковатый по нашим меркам. Америка дичает", - уверена эксперт.

Полный комментарий Крашенинниковой смотрите в видео.

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