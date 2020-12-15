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"Трампизм останется": что ждет США с приходом Джо Байдена

09:19
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Ранее коллегия выборщиков утвердила победу Джо Байдена на выборах

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили политическую ситуацию в США. Может ли произойти чудо, благодаря которому Дональд Трамп сохранит место в Белом доме? Почему поведение республиканцев напоминает спектакль? Сколько в США и в мире трампистов? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответила политолог, советник международного информагентства "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова.
Ясная победа сонного Джо: выборщики избрали Байдена президентом

"Трамп набрал 74 миллиона голосов, но не все эти люди выступают за Трампа. Часть из них голосовала за Республиканскую партию. Часть – против Джо Байдена. У Трампа остается 30-33% своего электората – радикальных трампистов. Трампизм останется. В Конгресс прошли крайне правые республиканцы, которые верят в теории заговора. То есть и Конгресс уже будет диковатый по нашим меркам. Америка дичает", - уверена эксперт.

Полный комментарий Крашенинниковой смотрите в видео.

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