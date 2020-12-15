В Киеве на монументе в честь военных разглядели лицо Зеленского

Памятный знак установили ко Дню сухопутных войск

Артист, продюсер, президент Украины, а теперь еще и танкист. В Киеве открыли памятник личному составу сухопутных войск, который выполняет задания в районе так называемой операции Объединенных сил. Пехотинца, танкиста и летчика опознали сразу.

Не нужно искать подсказки, чтобы узнать танкиста с первого взгляда – лицо Владимира Зеленского видно издалека. В двух других персонажах разглядели хорошо знакомых украинцам командующего Объединенными силами Сергея Наева и командующего Сухопутными войсками Александра Сирского. Комментарии были, мягко говоря, не восторженные.

- Кувалда плачет по ним!

Поддерживать боевой дух, играя в войну со страной-агрессором, все труднее. Зато, поскольку война виртуальная, патронов тратить не надо, да и боевая техника не очень нужна. Telegram-канал "Военный обозреватель" опубликовал снимки украинских Миг-29, которым взлететь, похоже, уже не суждено. Толстым слоем льда покрылся и управляемый снаряд, так и не нашедший врага. Едва прикрытые тряпками истребители, покрывшиеся льдом – олицетворение боеспособности украинской армии. Символы повсюду.

Лед сковал и украинскую столицу. Мэр Кличко велел коммунальщикам работать круглые сутки, но гололед победить так и не удалось. 1369 киевлян получили травмы, а в травмпунктах помощи приходилось ждать по несколько часов.

Отвлечь киевлян от проблем и напомнить о приближающемся Рождестве должна была праздничная карусель, которую установили на Банковой улице возле офиса Владимира Зеленского. И тут увидели свой символ. Бывший депутат от президентской партии "Слуга народа" Гео Лерос не удержался от комментария в соцсети: "Наконец-то на Банковой цирк не только по сути, но и по форме".

Цирк не цирк, но образ президента в форме танкиста лишний раз напоминает нам, что Украина живет под лозунгом: в действительности все не так, как на самом деле.

Алексей Фролов. "ТВ Центр".

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