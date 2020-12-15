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Пожар в пансионате для престарелых в Башкирии унес жизни 11 человек

08:16
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем

В Башкирии сгорел пансионат для престарелых. В результате трагедии погибли 11 человек, передает "ТВ Центр". 5 удалось спастись - это сиделка и постояльцы, ожогов и травм ни у кого из них нет. Госпитализирован один человек - по основному заболеванию.

Пожар произошел ночью в селе Ишбулдино. По информации местных властей, пансионат работал легально, но права на круглосуточное размещение людей там не было. Это некоммерческая  организация, Центр социального обслуживания населения.

На место выехал глава республики. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительным данным, причина возгорания - неосторожное обращение с огнём. Всего в здании находились 16 человек.

"На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение деревянного строения. В ходе тушения на месте пожара обнаружены тела 11 погибших. Организован пункт временного размещения для пострадавших", - сообщил Алик  Шарафутдинов, начальник пресс-службы ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

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