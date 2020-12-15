Российские военные помогают беженцам вернуться в свои дома в Сирии

Люди начали возвращаться в еще один населенный пункт в САР

В Сирии после изгнания террористов в еще один населенный пункт начали возвращаться беженцы, которым пришлось на 7 лет покинуть родные места и скитаться. Российские военные и местные власти помогают людям наладить быт. В поселок провели водопровод, электричество, открылась школа.

Школа в бедуинской деревне ничем не отличается от тысяч таких же по всей Сирии. Здание, конечно, небольшое, но здесь есть обязательная спортивная площадка и высокие каменные стены. Примета военного времени - прямо на территории школы были оборудованы позиции сирийской армии.

Сегодня дети весело резвятся во дворе, как только заканчиваются уроки. А еще совсем недавно долгие семь лет им вместе с родителями пришлось по сути провести в изгнании в собственной стране, когда дома были захвачены боевиками. Родители этих мальчишек и девчонок привыкли к кочевой жизни. Но в итоге нашли малую родину в деревне Сатх Захнан, когда сирийское правительство начало развивать программу оседлости. Все едва не разрушила война.

"Сейчас условия намного лучше, чем когда нам пришлось уйти из своих домов. Пусть еще и не до конца восстановили все, но здесь намного приятнее готовить", - говорит Омзият, жена старосты поселка Сатх Захнан.

Сегодня Омзият готовит еду и кипятит воду на газовой плите. Хотя еще недавно для этого приходилось разводить костер, как много лет назад. Впрочем, как говорят жители Сатх Захна, блага цивилизации для них все равно не так важны, как возможность заниматься разведением скота. Бараны и овцы были для них источником мяса, молока и шерсти. И то, что сотни лет было традиционным промыслом для их родителей, теперь помогло выжить во время войны.

Три спящих вулкана в провинции Эс-Сувейда превратили землю практически в каменистую пустыню. Вода приходит сюда только с дождями. А иногда удается найти подземный источник, который наполняет воронки из вулканической породы. Теперь, когда провинцию освободили от боевиков, в деревне проложили водопровод и смонтировали электросети.

"Когда вернулись, нашли вместо домов пустые коробки. Без окон, без дверей, внутри ничего не осталось. Нам пришлось заново восстанавливать свое жильё. Спасибо сирийской армии. Спасибо русским друзьям за то, что помогли выгнать отсюда всех террористов", - заявил староста поселка Сатх Захнан Юсеф Атыбыш.

В переводе с арабского бедуин означает житель пустыни, кочевник. Эти люди в провинции Сувейда остались на привычных территориях, которые занимали многие поколения их предков, но приняли решение прекратить кочевой образ жизни, сочтя, что это будет лучше для детей, которые теперь смогут получить образование. До 2011 года в Сирии проживало около более 600 000 бедуинов. Из-за гражданской войны многие стали беженцами и были вынуждены перебраться в Иорданию, Ливан, Турцию и другие страны. Теперь они массово возвращаются, чтобы начать новую жизнь на родине.

Алексей Платонов, Владимир Черных. "ТВ Центр". Провинция Эс-Сувейда, Сирия.

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