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В Карабахе возобновились боестолкновения

08:21
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Есть погибшие

Ситуация в Нагорном Карабахе вновь обострилась - подразделения азербайджанских и карабахских вооруженных сил возобновили бои за спорные села.
Российские миротворцы укрепляют посты в Карабахе

В частности, в селах Хин Тагер и Хцаберд (Гадрутский район) остались военнослужащие Карабаха, которые приняли решение во что бы то ни стало удерживать позиции. Именно это стало причиной нового боевого столкновения 11-12 декабря.

В результате возобновившихся боев погибли двое азербайджанских солдат,  несколько военнослужащих получили ранения. Чтобы не допустить дальнейшего кровопролития, в ситуацию вмешались российские миротворцы, передает РБК. Вечером 14 декабря они установили в районе сел наблюдательный пункт.

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