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Ясная победа сонного Джо: выборщики избрали Байдена президентом

08:29
  • вторник
  • 15 декабря 2020

В должность президента США он вступит в январе

Джо Байден выступил с победной речью после того, как коллегия выборщиков утвердила его победу в американской президентской гонке. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Речь будущего хозяина Белого дома длилась около 14 минут. Байден назвал результаты голосования выборщиков "ясной победой" над Трампом. Он также решительно осудил попытки сторонников  Трампа опротестовать итоги выборов в ряде ключевых спорных штатов. К ним относится, в частности, Аризона, Висконсин, Джорджия,  Мичиган, Невада и Пенсильвания. Там все выборщики поддержали Байдена.

В Аризоне даже решили засекретить место, в котором проходило голосование из-за угроз в адрес представителей коллегии. За Байдена как и ожидалось, высказались 306 человек, при необходимых 270. За Трампа - 232.

Председатель комитета Конгресса США по инаугурации президента также признал победу Байдена. Предварительно церемония вступления в должность назначена на 20 января.

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