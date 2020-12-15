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Опасную мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании

08:46
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Этот штамм распространяется быстрее

Турция в рамках борьбы с коронавирусом вводит беспрецедентные меры. Речь идёт о запрете жителям покидать свои дома в новогодние праздники. Действовать ограничения будут с девяти вечера 31 декабря  до 5:00 утра 4 января.

В Нидерландах сразу на пять недель введён локдаун, передает "ТВ Центр". По словам премьер-министра страны Марка Рютте, на этот шаг пришлось пойти из-за резкого роста числа заболевших - закрываются все магазины, кроме продуктовых, а также рестораны, бары, парикмахерские. Школы и университеты уже завтра переходят на дистанционное обучение.

Со среды на максимальный третий уровень ограничений переходит Лондон. Распоряжение касается и территорий в трёх графствах. В Великобритании за минувшие сутки выявлено 20 тысяч случаев заболевания, а на юге зафиксировано распространение новой разновидности COVID-19.

"Мы выявили новый генетического вариант коронавируса, возможно именно с ним связано с стремительное ухудшение эпидемиологической ситуации в юго-восточной части  Англии. Исследования показали, что этот штамм  распространяется  быстрее, чем ранее известные. Уже выявлены более тысячи случаев инфицирования этой разновидностью коронавируса", - сообщил глава минздрава Великобритании Мэтью Хэнкок.

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