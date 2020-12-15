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В России хотят резко сократить продажи алкоголя к 2030 году

08:35
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Сейчас спиртное употребляют 85% россиян

К 2020 году федеральный проект "Трезвая Россия" предложил постепенно снизить объем продаж алкоголя в стране - с 16 миллиардов литров до 7 миллиардов. Это необходимо для укрепления социально-экономического положения государства, уверены эксперты.
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Проект также предлагает снизить долю потребителей алкоголя в России с 85% до 50%. Если сейчас 70% смертей в трудоспособном возрасте прямо или косвенно происходит из-за алкоголя, то к 2030 году "Трезвая Россия" призывает свести этот показатель до 40%.

В организации сообщили, что 69% молодых людей употребляют алкоголь, причем 53% делают это систематически, то есть раз в неделю. "Опрошенные указали, что побуждающими факторами к употреблению алкоголя является: доступность алкоголя (62% опрошенных) и реклама алкоголя в медиа, на телевидении (52%)", - говорится в докладе, который "Трезвая Россия" намерена направить в правительство и регионы.

Сейчас в России больше всего пьют пиво, на втором месте - водка, передает РИА Новости. В "Трезвой России" считают, что предпочтения россиян следует скорректировать таким образом, чтобы люди в первую очередь пили вино (50%), а потом уже пиво (30%), водку и другие крепкие напитки (15%).

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