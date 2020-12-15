Роспотребнадзор дал несколько советов по выбору сладких новогодних подарков

В ведомстве объяснили, на что следует обратить особое внимание

Сладкие подарки на Новый год – долгожданное лакомство для многих детей. Как выбрать качественный подарок, рассказали эксперты из Роспотребнадзора.

В ведомстве рекомендовали покупать сладкие новогодние подарки только в местах организованной торговли. При выборе стоит обратить внимание на дату фасовки – она должна быть максимально близка ко дню покупки угощения.

Немаловажно проверить и качество упаковки. Она должна быть целая и содержать информацию о названии, составе, дате изготовления и сроках годности, количестве, условиях хранения и других необходимых сведениях.

"При выборе подарков для детей стоит отдавать предпочтение тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гидратированных жиров и масел (трансжиров)", - посоветовали специалисты ведомства.

Также состав конфет следует проверить на наличие потенциальных аллергенов, в числе которых может быть, например, арахис. Кроме того, если подарок содержит игрушку, она должна быть в отдельной упаковке.

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