Помощь оказали российские миротворцы

Азербайджан и Армения обменялись военнопленными. Вернуть военнослужащих удалось благодаря посредничеству российских миротворцев. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Самолёт наших ВКС доставил в Баку 12 человек, которые были захвачены во время столкновений в Нагорном Карабахе. В Ереван вернулись 44 пленных. В командовании российского миротворческого контингента подчеркнули, что этому обмену предшествовала большая работа.

"Под моим личным контролем самолетом ВКС России доставлены в Баку и переданы представителям азербайджанских компетентных органов 12 человек. Азербайджанской стороной возвращены 44 человека, которые прибыли со мной на аэродром Эребуни. Российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения", — сообщил командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенанта Рустам Мурадов.

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