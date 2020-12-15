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Россияне смогут получать услуги нотариуса онлайн

09:00
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Для этого понадобится только электронная подпись

Услугами нотариуса со следующего года можно будет воспользоваться онлайн.
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Соответствующий проект постановления подготовило Минэкономразвития. Документ уже поступил в Минюст для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы, пишет газета "Известия".

Нотариус будет работать через портал госуслуг. По интернету можно будет открыть наследственное дело, заверить перевод, получить надпись по взысканию задолженности или передать на хранение электронные документы.

Сервис будет доступен для физических и юридических лиц. Для его использования потребуется электронная подпись.

В Федеральной нотариальной палате отметили, что это очень востребованное нововведение, а риски от онлайн-услуг нотариуса минимальны, поскольку они несут полную имущественную ответственность за свою работу.

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