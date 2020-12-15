Врач рассказал, как не заразиться коронавирусом на катке

В какую погоду лучше не кататься и нужно ли надевать маску на льду?

В период пандемии COVID-19 правила безопасности на катке становятся особенно важны – ведь к обычным рискам упасть и получить травму добавляется вероятность заразиться от других отдыхающих коронавирусом. Как уберечь себя и близких, рассказал мастер спорта России по конькобежному спорту, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.

Эксперт посоветовал в первую очередь стараться избегать переохлаждения дыхательных путей, поскольку это может значительно понизить защиту от патогенов. "Я для катания на коньках выбирал бы погоду не холоднее минус 15 градусов. При более низкой температуре есть риск, что из-за холодного воздуха при интенсивном катании может быть переохлаждение дыхательных путей", - посоветовал Ачкасов.

Как и в других общественных местах, на катке в период пандемии нужно стараться соблюдать социальную дистанцию. "Самый большой контакт происходит не на льду, поскольку на площадке все рассредоточены и катаются, а в раздевалках и на получении коньков. Когда приходите на каток, то очень важно, насколько соблюдают социальную дистанцию в раздевалке. Если не соблюдают, то я бы ушел с катка на другой либо выбрал время, когда нет столпотворения", - отметил мастер спорта.

Он напомнил, что масочный режим распространяется на раздевалки, а если каток крытый, то в маске следует выходить и на лед. Что касается уличных катков, то все зависит от числа катающихся, передает Радио Sputnik. "Если два человека на площадке, то можно без маски. Если много народа, то я бы надел маску и на улице", - добавил эксперт.

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