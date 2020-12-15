Столичные волонтеры заняли призовые места на конкурсе "Доброволец России — 2020"

Победителей ждут ценные призы

Проекты 10 волонтеров из Москвы стали призовыми на всероссийском конкурсе "Доброволец России - 2020". Весь следующий год победители и призеры получат возможности для реализации своих задумок, сказано на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину.

Она отметила, что в этом году от Москвы в конкурсе участвовали 20 волонтеров, половине из которых достались призовые места.

"Это замечательный результат. Мы рады за ребят, мы гордимся ими и поздравляем все добровольческое сообщество столицы. Благодаря вашему примеру еще больше москвичей с каждым годом приобщается к волонтерским программам и социально значимым инициативам", - сказала заместитель мэра города.

Так, одной из победительниц конкурса оказалась жительница столицы Ольга Лоева, которая представила программу наставничества для молодых людей с инвалидностью "Шаг в профессию 2.0". Проекту досталось первое место в номинации "Равенство возможностей". В качестве наставников в него вовлечены специалисты ведущих российских и международных компаний, под руководством которых участники проходят тренинги и мастер-классы, а также получают консультации экспертов и HR-специалистов. Уже сейчас к проекту уже присоединились более 500 человек из Москвы и других регионов. Все они получают необходимые компетенции, возможность трудоустроиться, пройти стажировку в компании или даже открыть собственный бизнес.

Проекты девяти других призеров из столицы направлены на поддержку детей в трудной жизненной ситуации, людей с особенностями здоровья, заботу о ветеранах, сохранение исторической памяти, развитие патриотизма и заботу о бездомных животных.

Всего участие в десятом, юбилейном, конкурсе "Доброволец России" приняло рекордное количество человек: было подано 53 тыс. 219 заявок в 14 номинациях. Из них порядка 2,5 тысяч заявок поступило от жителей столицы, что в три раза превысило прошлогодние показатели.

Лауреаты конкурса получат грантовую поддержку в размере до 2 миллионов рублей. В этом году суммарный грантовый фонд составил 90 миллионов рублей. Также, помимо денег, проекты-победители получат широкую информационную поддержку, а их создатели получат возможность стать волонтерами на международных мероприятиях, передает АГН "Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"