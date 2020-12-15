Названы самые востребованные профессии в России

На первом месте менеджеры

Самыми востребованными профессиями в уходящем году оказались менеджеры по продажам, инженеры и водители.

В первую десятку также вошли врачи, бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами, токари, торговые представители, слесари и продавцы-консультанты.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter, в Москве рейтинг востребованных профессий несколько отличается от общероссийского. Столичные работодатели ищут менеджеров по продажам, инженеров, бухгалтеров, водителей, менеджеров по работе с клиентами, программистов, юристов, поваров, кладовщиков и продавцов-кассиров.

Эти вакансии чаще всего размещали на сайте по поиску работы. При составлении рейтингов аналитики учли синонимы в названии профессий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"