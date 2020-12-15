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Самолет МС-21 совершил первый полет с российскими двигателями

09:21
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Это важный этап гражданского авиастроения

Среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет. Об этом сообщили в корпорации Ростех.
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Самолет вылетел с аэродрома Иркутского авиационного завода. Продолжительность полета составила 1 час 25 минут. За штурвалом самолета находились летчики Василий Севастьянов и Андрей Воропаев, а также инженер-испытатель Александр Соловьев.

Во время полета были проверены режимы работы, управляемость самолета, а также функционирование его систем.

Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов назвал полет "результатом объединения двух важнейших программ гражданского авиастроения России – самолета МС-21 и двигателя ПД-14". В свою очередь, глава Минпромторга Денис Мантуров подчеркнул, что в России сформировалось новое поколение конструкторов и производственников.

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