Самолет МС-21 совершил первый полет с российскими двигателями

Это важный этап гражданского авиастроения

Среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет. Об этом сообщили в корпорации Ростех.

Самолет вылетел с аэродрома Иркутского авиационного завода. Продолжительность полета составила 1 час 25 минут. За штурвалом самолета находились летчики Василий Севастьянов и Андрей Воропаев, а также инженер-испытатель Александр Соловьев.

Во время полета были проверены режимы работы, управляемость самолета, а также функционирование его систем.

Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов назвал полет "результатом объединения двух важнейших программ гражданского авиастроения России – самолета МС-21 и двигателя ПД-14". В свою очередь, глава Минпромторга Денис Мантуров подчеркнул, что в России сформировалось новое поколение конструкторов и производственников.

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