Москва открыла уникальный сервис по определению тяжести пневмонии

Пандемия ускорила внедрение цифровых сервисов

В Москве запустили сервис по определению тяжести пневмонии по анализу крови. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

По его словам, пандемия ускорила внедрение цифровых сервисов. Так, уже 10 месяцев в столице используется специальная программа для анализа КТ-снимка легких. Технологии искусственного интеллекта и машинного обучения позволяют создать на основе этих данных полезные инновации для спасения жизни людей.

"Совместно с исследователями МГУ им. Ломоносова мы разработали так называемый "КТ-калькулятор" - нейронную сеть для оценки степени поражения легких. Для этого данные анализов крови, сатурации, общей клинической картины пациентов, у которых была диагностирована ковидная пневмония, были сопоставлены с результатами КТ этих же пациентов. И теперь прошедшая обучение нейронная сеть поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого, среднего или тяжелого течения пневмонии и принять решение о дальнейшей тактике лечения", - написал Собянин.

Мэр отметил, что "КТ-калькулятор" уже встроен в московскую систему ЕМИАС. Доступ к этому ресурсу есть не только у московских врачей, но и медиков из регионов.

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