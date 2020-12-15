Депутат Госдумы объяснил распространение мата влиянием Запада

Бороться с этим в интернете парламентарии пока не планируют

В российских СМИ нецензурная лекция запрещена законодательно, но в интернете, в том числе в видеороликах, бранные слова проскальзывают там и тут. Будет ли правительство бороться с этим, рассказал депутат Госдумы Сергей Боярский.

Парламентарий заявил, что в нижней палате парламента не думают о том, чтобы предпринимать какие-то кардинальные меры для борьбы с матом в Сети. Боярский отметил, что весь контент с ненормативной лексикой имеет возрастной ценз, который контролируется на самих видеоплощадках.

"Ненормативная лексика – это эпатаж, это привлечение внимания, но не мы с этого начинали. Это пришло к нам с Запада. Теперь ненормативная лексика встречается и в художественных фильмах, и в песнях популярных исполнителей. Мы не будем каких-то кардинальных мер предпринимать в этом отношении", - объяснил парламентарий.

Он подчеркнул, что все запрещенное вызывает повышенный интерес, а потому целенаправленно запрещать мат в интернете не стоит. К тому же, нет полной уверенности, что подростки не смогут получить доступ к подобному контенту, передает Радио Sputnik.

"У нас в эфирах радио и телевидения запрещено использовать ненормативную лексику. За этим следит Роскомнадзор и выписывает штрафы. В свою очередь YouTube на видео с нецензурной лексикой и на сцены насилия накладывает возрастные ограничения, которые они проверяют через регистрацию пользователей", - добавил депутат.

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