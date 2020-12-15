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"Роснефть" открыла месторождение газа в Карском море

10:12
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Ему присвоили имя Маршала Рокоссовского

Нефтегазовая компания "Роснефть "открыла новое месторождение газа в Карском море.
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Оно стало третьим по счету, ему присвоено имя Маршала Рокоссовского, пишет ТАСС. Запасы газа на месторождении оцениваются в 514 миллиарда кубических метров, а конденсата - 53 миллиона тонн.

Новое месторождение поставлено на государственный учет.

Ранее в Карском море были открыты месторождения Маршала Жукова с запасами газа в 800 миллиардов кубических метров и Победы с запасами газа 422 миллиарда кубических метров. Всего на трех Восточно-Приновоземельских участках Карского моря обнаружено более 30 перспективных структур.

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