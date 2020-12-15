В Москве вылечились от коронавируса еще 5307 пациентов

Их выписали из больниц

За последние сутки в столице выздоровели 5307 человек с коронавирусной инфекцией.

В столичном оперштабе по контролю ситуации с коронавирусом сообщили, что число граждан, которые переболели COVID, достигло 539 859.

Теперь переболевшие люди в возрасте от 18 до 55 лет могут стать донорами плазмы. Для этого у них не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ, гепатитов В и С.

По последним данным, свыше 73 миллионов человек заразились коронавирусом, более 1,6 миллиона скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"