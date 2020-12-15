В России могут появиться специальные пляжи для отдыха с животными

Идею рассмотрят в МЧС

В МЧС России задумались о возможности создания специальных пляжей для отдыха с домашними питомцами, сказано в ответе министерства на запрос комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

Ранее в Госдуме попросили ведомство внести в правила пользования пляжами возможность организации специально оборудованных мест отдыха для россиян с питомцами. Соответствующее обращение направили министру Евгению Зиничеву.

На сегодняшний день, согласно законодательству России, на пляжах могут находиться только собаки-поводыри, остальных животных приводить запрещено. При этом около половины россиян имеют домашних питомцев, а лишение их возможности посещения общественных мест, в том числе и пляжей, ограничивает права.

"МЧС России подготовит предложения по установлению возможности организации владельцами пляжей специализированных оборудованных мест отдыха граждан с домашними животными", - пообещали в ведомстве.

В министерстве отметили, что нахождение на пляжах собак может не только стать причиной дискомфорта для многих отдыхающих, но также ухудшить санитарно-эпидемиологические состояние пляжа и увеличить количество несчастных случаев.

При этом существующие правила не запрещают россиянам отдыхать с питомцами на берегу рек и других водных объектов вне зон, оборудованных для купания, передает РИА Новости.

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