Стали известны подробности трагедии в башкирском доме престарелых

Здание не было оборудовано системой пожаротушения

В Башкирии при пожаре в доме престарелых погибли 11 человек. Огонь вспыхнул ночью. Многие пожилые люди не могли сами выбраться из горящего здания. В пансионате не соблюдались правила противопожарной безопасности. Прокуратура республики организовала проверку.

Пожар в доме престарелых начался около 3 часов ночи. За считанные минуты пламя охватило все одноэтажное здание площадью около 70 квадратных метров. Соседи пытались помочь.

Сотрудница пансионата, как сообщили в региональном МЧС, пыталась спасти пенсионеров через окно.

"Самостоятельно до прибытия пожарной охраны эвакуировалось 4 человека. К сожалению, в ходе тушения на месте пожара обнаружено тела 11 погибших, информация по погибшим сейчас уточняется", - заявил начальник пресс-службы ГУ МЧС по республике Башкортостан Алик Шарафутдинов.

На место происшествия приехали родственники постояльцев. У Гульназ в пожаре погибла свекровь.

"По состоянию здоровья мы ее сюда положили. Здесь за ними очень хорошо смотрели. Здесь хорошо смотрели и кормили, в баню водили. Здесь было тепло, помещение большое", - рассказала Гульназ Нигматуллина.

Местные власти заявили, что пансионат работал легально, но не имел лицензии на круглосуточное размещение постояльцев. Местные жители рассказывают, что дом престарелых был переполнен.

Специалисты уже установили - пожарные извещатели внутри помещений сработали, но деревянное строение не было оборудовано системой пожаротушения, которая обязательна для таких организаций. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

"В ходе расследования также будет проверена полнота принимаемых мер руководством и работниками дома престарелых по обеспечению пожарной безопасности в здании, а также дана правовая оценка действиям работников контролирующих органов", - сообщил старший помощник СУ СКР по республике Башкортостан Евгений Каневский.

Это не первый подобный случай. В 2017 году трое пенсионеров погибли в пожаре в Красноярске. В Иркутске трое постояльцев отравились токсичным дымом. В этом году загорелся частный дом престарелых в Красногорске. Девять человек погибли. Везде похожие обстоятельства - отсутствие разрешений и элементарных противопожарных технологий. Обстоятельства нынешней трагедии еще предстоит выяснить следователям.

Виткор Прокушев, "ТВ Центр".

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