В России за сутки выявили 26689 заболевших коронавирусом

Выздоровели 24813 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 26689 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 2707945.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве заболели 5418 человек. В Подмосковье выявлено еще 1392 случая.

Выздоровел за сутки 24813 человек, в том числе в Москве - 5307. Скончались 577 заболевших, из них в столице - 77.

Всего с начала пандемии выздоровели 2149610 человек. Скончались 47968 заболевших.

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