Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 10-летнего Кантемира Кобесова

У мальчика диагностирована остеосаркома

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Кантемира Кобесова. У 10-летнего мальчика диагностирована остеосаркома. Раковая опухоль постоянно растёт, уничтожая правую руку ребёнка. Мальчик мужественно перенёс несколько курсов сильнейшей химиотерапии. Врачи делают всё возможное, но выход видят только один. Удалить опухоль целиком и установить эндопротез. Он спасёт не только руку ребёнка, но и его жизнь. Кантемир Кобесов и его родители готовы на всё. У них есть мужество и решимость выдержать любые испытания, но им нужна помощь. Стоимость эндопротеза - почти 2 миллиона рублей. У семьи из небольшого подмосковного села таких денег нет.

Операцию нужно сделать срочно. Мальчик наконец-то достиг ремиссии после очередного курса химиотерапии.

- Помнишь вот эти сеновалы? – Угу…

В этом планшете уместилась вся жизнь Кантемира до страшного диагноза. И после. Вот он – в родном селе, в смешной шляпе, улыбается. А вот уже в Москве, в больнице, без кровинки на лице.

- Маленькая-маленькая припухлость. Случайно обнаружила совершенно.

О том, что у него остеосаркома, Кантемир знает. Мама рассказала. Она у него врач, всю жизнь спасает людей. И он этим очень гордится.

"Я как врач неоднократно больным говорила, что у вас онкология, всё будет хорошо, вы выздоровеете. Но когда суть шла к этому, нас ждал такой диагноз, я не верила. Из розовощёкого мальчика, активного, весёлого он превратился в белое ходячее полотно. Но надо побороться", - сказала мама Кантемира Марина Кобесова.

У Кантемира – энциклопедический склад ума. Он разбирается в истории, географии, биологии. А с недавних пор еще и в медицине.

"Долгий поиск у нас был. Сначала к травматологам - считали, что это перелом", - заявила мама мальчика.

"Остеосаркома образуется из-за небольшого ушиба. Я на футбол ходил. Я ушиб это вот место", - сказал Кантемир Кобесов.

Кантемир знает все результаты КТ и МРТ, состояние после биопсии и химиотерапии. Лечащий врач разговаривает с ним, как со взрослым.

- Готов к операции? – Да, конечно. То есть у меня рука будет полностью функциональная? - Да, будет абсолютно здоровой.

Доктор чуть ли не впервые в жизни встречается с таким мудрым пациентом. Смотрит на него сейчас и думает: чтобы спасти Кантемиру руку, действовать нужно быстро.

"Поражённый участок кости будет заменён на индивидуальный эндопротез, изготовленный на 3-D принтере. И специальное лечение можно будет продолжить в прежнем объёме", - сообщил врач, детский онколог Вахтанг Харбелия.

Приобрести самостоятельно эндопротез семья Кантемира не в силах. У него еще два младших брата. Он их давно не видел. Сидит сейчас в клинике и поёт. Тихонечко, чтобы никого не потревожить. Песня грустная. Но сам Кантимир – просто кладезь доброты. То одну конфету нам своей прозрачной рукой протянет, то другую в карман незаметно положит. Мол, ему самому сладкое нельзя. Это ж сколько душевной щедрости у измученного болезнью ребенка. Сейчас ему самому нужна помощь и поддержка добрых людей.

"Наша задача сейчас, чтобы мы поменяли эту кость. Убрали этот яд, травящий организм. И поменяли его на протез, который будет функционировать", - говорит Марина Кобесова.

За Кантемира переживают многие. Маму с папой в родном селе уважают – они работают с утра до ночи. Сменяют другу друга, чтобы побыть с сыном в больнице. Но собрать почти два миллиона рублей не могут физически. Мальчик только что впервые за три месяца вышел из больничный палаты на улицу.

- Загадывай желание! – Чтоб я выздоровел. И всё.

Вся надежда сейчас на добрых людей. Чтобы помочь Кантемиру, нужно отправить любую сумму в тексте SMS на номер 8385. И тогда его желание обязательно сбудется.

Ещё раз напомню - промедление может стоить Кантемиру жизни. Остеосаркома смертельно опасна, и любая простуда может привести к рецидиву. Чтобы Кантемир смог продолжить лечение, ваша помощь ему нужна прямо сейчас.

Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Кантемира Кобесова, программа 1117

Ольга Стрельцова, Виктор Мальцев, Дмитрий Андрианов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"