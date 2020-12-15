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В Москве прощаются с Валентином Гафтом

10:22
  • вторник
  • 15 декабря 2020

Он скончался в минувшую субботу

В Москве прощаются с Валентином Гафтом. Народный артист России ушёл из жизни в прошлую субботу. Ему было 85 лет. Траурная церемония проходит в "Современнике", этому театру он отдал более полувека.

Стать актёром Валентин Гафт мечтал с детства и в школу-студию МХАТ с легкостью поступил с первого раза. Артиста знают и любят миллионы зрителей. Знаменитым на всю страну он проснулся после роли циничного председателя кооператива в фильме "Гараж". Затем были работы в картинах "Чародеи", "О бедном гусаре замолвите слово", "Здравствуйте, я ваша тётя!".

Артист воплотил на экране и на сцене множество таких разных, но ярких образов. И не только. Гафт - режиссёр, писатель и автор знаменитых эпиграмм.  Его многогранный талант неоднократно отмечен государственными наградами.

Похоронят Валентина Иосифовича на Троекуровском кладбище, передает "ТВ Центр".

 

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Валентин Гафт
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