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Ледяной дождь ударил по российским регионам (видео)

12:11
  • вторник
  • 15 декабря 2020

В Белгородской области сотни человек обратились в травмпункты с переломами и ушибами

Ледяной дождь - сразу в нескольких регионах Центральной России, сообщает "ТВ Центр".

В Курске дороги и улицы превратились в каток. Нарушено движение транспорта. Обледенение проводов привело к остановке поездов. На дорогах - большое количество аварий. Дистанционное обучение ввели для школьников начальных классов.

Последствия ледяного дождя устраняют в Белгородской области. Энергетики и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Более 300 человек уже обратились в травмпункты с переломами и ушибами. В некоторых районах ввели свободное посещение в школах.

Во власти циклона находится Камчатка. После сильной метели круглосуточно расчищают улицы в городах и посёлках, магистрали и федеральные трассы. По прогнозам в ближайшие дни ожидаются осадки и штормовой ветер.

Снегопад и в столичном регионе. Он начался накануне и продолжится сегодня днём. На улицы Москвы вышли тысячи единиц уборочной техники.

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